В набор вошли витамины, которые не вызывают аллергию и укрепляют иммунитет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Менделеевске закупили витамины для сотрудников завода "Аммоний". Такая мера профилактики была выбрана в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом "Татар-информу" сообщили в администрации района.

Данная мера не является обязательной для всех. Инициатива была проявлена службой охраны труда и руководства завода. Так, было заказано более 1,5 тысячи витаминов, а также травяные чаи. Выбирали лишь те лекарства, на которые редко у кого может вызвать противопоказания.

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