В Казани на улице Салимжанова появятся комплекс стоимостью 10 миллиардов рублей

Комплекс будет расположен рядом с новым IT-парком имени Башира Рамеева. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани на улице Салимжанова появятся административный комплекс стоимостью 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил на заседании инвестиционного совета Татарстана под руководством главы республики Рустама Минниханова гендиректор "Газпром трансгаз Казань" Рустем Усманов.

По его словам, комплекс будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, а также абонентского пункта для потребителей. Общая площадь объекта составит 13 тысяч квадратных метров.

Отметим, комплекс будет расположен рядом с новым IT-парком имени Башира Рамеева.

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