Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 13:08

В Казани на улице Салимжанова появятся комплекс стоимостью 10 миллиардов рублей

Общая площадь объекта составит 13 тысяч квадратных метров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Комплекс будет расположен рядом с новым IT-парком имени Башира Рамеева.

Комплекс будет расположен рядом с новым IT-парком имени Башира Рамеева.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани на улице Салимжанова появятся административный комплекс стоимостью 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил на заседании инвестиционного совета Татарстана под руководством главы республики Рустама Минниханова гендиректор "Газпром трансгаз Казань" Рустем Усманов.

По его словам, комплекс будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, а также абонентского пункта для потребителей. Общая площадь объекта составит 13 тысяч квадратных метров.

Отметим, комплекс будет расположен рядом с новым IT-парком имени Башира Рамеева.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram