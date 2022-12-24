Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили семь машин с гуманитарным грузом

В состав гуманитарного груза вошли 15 тысяч продовольственных наборов для жителей Лисичанска, а также новогодние подарки для детей. Фото: администрация Набережных Челнов

Из Набережных Челнов отправили семь машин с гуманитарной помощью для жителей Лисичанска. Общий вес посылки составил 127 тонн на сумму более 31 миллионов рублей, сообщает администрация города.

Так, в состав груза вошли 15 тысяч продовольственных наборов, а также новогодние подарки для детей. Помимо этого, город взял на себя расходы на продукты для приготовления пищи жителям Лисичанска. В данное время там работает команда Рустама Гатина.

- Набережные Челны - город добрых людей, умеющих помогать. Это заложено в наших генах. Чувство локтя молодых людей, построивших город и КАМАЗ, передается из поколения в поколение, - отметил во время отправки груза мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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