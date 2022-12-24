Минниханов подписал указ о ежемесячном пособии по рождению ребенка

До 1 января власти должны прeдоставить татарстанцам вoзможность подать зaявление на получение выплат в МФЦ или через портал госуслуг. Фото: Даниил ОПАРИН

Глава Татарстана подписал указ о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

Согласно указу, с 1 января 2023 года назначением пособия будет заниматься пенсионный фонд. До назначенной даты власти должны прeдоставить жителям вoзможность подать зaявление на получение выплат в МФЦ или через портал госуслуг.

Отметим, закон о едином пособии для семей с детьми был подписан 21 ноября президентом России Владимиром Путиным.

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