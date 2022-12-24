С 13:00 24 декабря временно не работает переправа через реку Каму по маршруту "село Покровское - поселок Красный Ключ". Фото: Олег УКЛАДОВ

В Елабужском районе временно приостановили работу ледовой переправы. Это связано с выходом воды на поверхность льда, сообщает ГУ МЧС России по республике.

Так, с 13:00 24 декабря временно не работает переправа через реку Каму по маршруту "село Покровское - поселок Красный Ключ". Об ориентировочных датах снятия ограничения не сообщается.

Напомним, из-за погодных условий в Татарстане приостановили работу двух ледовых переправ. Ограничение вводится ориентировочно на сутки.

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