Всего в 2022 году в Татарстане многодетным семьям предоставили 2,7 тысячи участков. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 района Татарстана предоставили все запланированные участки многодетным семьям. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства республики первый заместитель министра земельных и имущественных отношений региона Артур Галиев.

По его словам, наиболее сложная ситуация с предоставлением земли наблюдается в Казани и Набережных Челнах. Так, в столице республики не хватает 10,8 тысячи участков, а в татарстанском автограде - 5,9 тысячи участков.

Однако в Альметьевском, Арском, Бавлинском, Бугульминском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском и Нижнекамском районах объём предоставления земельных участков многодетным составил менее 80%, а в Балтасинском, Заинском и Тукаевском районах - от 80% до 90%. Наиболее высокие показатели зафиксировали в Алексеевском, Буинском, Елабужском, Муслюмовском, Пестречинском, Тетюшском и Чистопольском районах (от 90 до 99%).

Отметим, всего в 2022 году в Татарстане многодетным семьям предоставили 2,7 тысячи участков.

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