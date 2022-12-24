Минниханов посмотрел на процесс работы новых площадок и пообщался с детьми. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов побывал в детском технопарке "Кванториум" в Альметьевске. Там ему презентовали реконструированный корпус, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов посмотрел на процесс работы новых площадок и пообщался с детьми. Также он пообещал воспитанникам "Кванториума" провести ознакомительные экскурсии на судостроительное производство и на производство ПАО "КАМАЗ".

Отметим, в обновленном блоке технопарка появилось направление занятий по аэроквантуму. В него входят проектирование и решение инженерных задач по сборке, а также по коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов. Всего "Кванториум" способен принять до 1,4 тысячи детей в возрасте от 6 до 18 лет. Занятия там проходят по 16 направлениям.

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