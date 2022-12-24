Минниханов вручил Госкомитету Татарстана по биоресурсам сертификат на 43 автомобиля

Данный сертификат вручили председателю Государственного комитета Татарстана Федору Баткову. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстан Рустам Минниханов вручил Госкомитету республики по биоресурсам сертификат на 43 автомобиля "УАЗ Hunter". Эти машины предназначены для выполнения инспекторами ведомства служебных задач, сообщает пресс-служба главы региона.

Данный сертификат вручили председателю Государственного комитета Татарстана Федору Баткову. Минниханов уверен, что инспекторы будут бережно относиться к автомобилям, а также исправно понесут службу даже в новогодние праздники.

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