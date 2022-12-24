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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:51

Минниханов вручил Госкомитету Татарстана по биоресурсам сертификат на 43 автомобиля

Эти машины предназначены для выполнения инспекторами ведомства служебных задач
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Данный сертификат вручили председателю Государственного комитета Татарстана Федору Баткову. Фото: tatarstan.ru

Данный сертификат вручили председателю Государственного комитета Татарстана Федору Баткову. Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстан Рустам Минниханов вручил Госкомитету республики по биоресурсам сертификат на 43 автомобиля "УАЗ Hunter". Эти машины предназначены для выполнения инспекторами ведомства служебных задач, сообщает пресс-служба главы региона.

Данный сертификат вручили председателю Государственного комитета Татарстана Федору Баткову. Минниханов уверен, что инспекторы будут бережно относиться к автомобилям, а также исправно понесут службу даже в новогодние праздники.

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