Казанский "Ак Барс" обыграл "Витязь" со счетом 4:3

"Ак Барс" с 42 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В пятницу, 23 декабря, в Балашихе встретились хоккейные клубы "Ак Барс" и "Витязь". Игра между ними состоялась в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась со счетом 4:3 в пользу казанской команды.

Счет в первом периоде открыл нападающий "Ак Барса" Кирилл Семенов. После забил шайбу в ворота нападающий "Витязя" Станислав Яровой. На 14-й минуте игрок подмосковной команды Скотт Уилсон вывел своих вперед. Затем нападающий "Витязя" Станислав Яровой забросил третью шайбу в ворота "Ак Барса". На 37-й минуте казанский нападающий Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание. Последние два гола забил нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев.

- У соперника хорошая команда, они агрессивно играли, доставили нам много проблем, особенно в первом периоде. Но дальше наши ребята здорово сработали, вытащили, воспользовались своими шансами, и благодаря этому победили, - отметил исполняющий обязанности главного тренера "Ак Барса" Юрий Бабенко.

Отметим, "Ак Барс" с 42 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. А "Витязь" с 43 баллами расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Запада.

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