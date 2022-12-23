Часть Вознесенского тракта в Казани откроют для движения в 2023 году

Полностью движение по Вознесенскому тракту откроется не ранее 2024 года. Фото: Мэрия Казани

Часть строящегося в Казани Вознесенского тракта могут открыть для движения транспорта уже в 2023 году. Об этом рассказал глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов. Речь идет про участок дороги, который соединит Гвардейскую улицу с проспектом Победы.

Работы на участке от проспекта Победы до выезда на трассу М7 будут завершены позднее. Кроме того, в 2024 году в Казани должны завершить еще два масштабных проекта - Горьковское шоссе и Большое казанское кольцо.