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НовостиОбщество23 декабря 2022 17:24

Часть Вознесенского тракта в Казани откроют для движения в 2023 году

Он соединит Гвардейскую улицу с проспектом Победы
Рината СТРЕБКОВА
Полностью движение по Вознесенскому тракту откроется не ранее 2024 года.

Полностью движение по Вознесенскому тракту откроется не ранее 2024 года.

Фото: Мэрия Казани

Часть строящегося в Казани Вознесенского тракта могут открыть для движения транспорта уже в 2023 году. Об этом рассказал глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов. Речь идет про участок дороги, который соединит Гвардейскую улицу с проспектом Победы.

Работы на участке от проспекта Победы до выезда на трассу М7 будут завершены позднее. Кроме того, в 2024 году в Казани должны завершить еще два масштабных проекта - Горьковское шоссе и Большое казанское кольцо.