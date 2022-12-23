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НовостиОбщество23 декабря 2022 16:51

В Марий Эл введен карантин по бешенству из-за дикой лисицы

Труп мертвого животного на участке обнаружила жительница Волжска
Рината СТРЕБКОВА
Лису на исследование забрали ветеринары.

Лису на исследование забрали ветеринары.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Волжск в Марий Эл введен карантин по бешенству. Некоторые подробности раскрыли в Роспотребнадзоре республики. Как выяснилось, причиной карантина стала мертвая дикая лисица, которую на своем участке нашла местная жительница.

Женщина вызвала на место находки ветеринаров, а сама отправилась на медобследование. На участке, где нашли труп лисы, провели дезинфекцию. Также во дворе регулярно находится собака. Следов ран и ссадин на ней нет, но на ближайшие 10 дней за собакой установили наблюдение.