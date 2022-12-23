В Чувашии врачи спасли девушку с надпочечниковой недостаточностью

Девушка уже поправилась и вернулась к привычной жизни. Фото: минздрав Чувашии.

В приемное отделение Центральной городской больницы поступила молодая девушка. Когда "скорая" привезла ее в медучреждение, пациентка была без сознания. Ее состояние оценивалось, как тяжелое.

Со слов родного брата девушка перенесла острую вирусную инфекцию. На фоне этого у нее наблюдались слабость, сонливость и тошнота. Все длилось примерно месяц.

В больнице под наблюдением врачей состояние девушки улучшилось, но продолжали наблюдаться слабость, утомляемость и снижение аппетита. В результате специалисты провели дополнительное обследование, чтобы исключить или подтвердить предварительный диагноз.

У девушки был выявлен низкий уровень гормона надпочечника кортизола и высокий уровень адренокортикотропного гормона гипофиза. В результате поставлен диагноз - первичная недостаточность коры надпочечников.

Пациентке назначили заместительную терапию важными гормонами надпочечников. Лечение дало положительный результат. Состояние девушки стабилизировалось и она смогла вернуться к обычной жизни.

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