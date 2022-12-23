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НовостиОбщество23 декабря 2022 15:29

Школьники из Набережных Челнов написали письма российским солдатам

За два дня они написали более 300 посланий
Рината СТРЕБКОВА
Школьники активно писали письма солдатам. Фото: мэрия Набережных Челнов.

Школьники активно писали письма солдатам. Фото: мэрия Набережных Челнов.

Новогодние письма солдатам на фронт написали ученики школы №42 в Набережных Челнах. За два дня школьники написали более 300 посланий военнослужащим. Теперь открытки доставят на передовую.

Как рассказал ученик 10 класса Джозеф Кабиров, солдатам предстоит нести службу даже на новогодних праздниках. Так что сейчас их крайне необходимо поддержать и дать понять, что их ждут дома.

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