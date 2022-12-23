Из Казани запустят дополнительные автобусы в Набережные Челны, Челябинск, Пермь, Москву и Уфу

Автобусы будут отправляться с автовокзала "Восточный": Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Из Казани будет увеличено число автобусов на маршрутах сразу в пять городов. Так, дополнительные рейсы свяжут столицу Татарстана с Набережными Челнами, Пермью, Челябинском, Москвой и Уфой. Они будут отправляться от автовокзала "Восточный". Они начнут курсировать с 27 декабря.

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, все автобусы по данным направлениям будут повышенной комфортности. В частности, пассажирам обещают бесплатный Wi-Fi на протяжении пути.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram