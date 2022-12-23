В Татарстане появятся шесть новых туристических мест с горнолыжным курортом,пляжем и спа-комплексом

Шесть туристических объектов появятся на территории пяти районов Татарстана.
Фото: Пресс-служба президента РТ
В Татарстане появятся сразу шесть новых масштабных туристических объектов. Об этом стало известно на заседании Инвестиционного совета республики.
О проектах рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Так, в Бугульминском районе появится курорт «Карабашское море». Там появится новый горнолыжный курорт, а также гостиница и гостевые дома.
В селе Красный Бор Агрызского района откроется гостиничный комплекс. Кроме отеля планируется появление открытой террасы с бассейном и банный комплекс.
Сразу два глэмпинг-парка появится в Татарстане. Они расположатся в Менделеевском и Зеленодольском районах республики и получат названия «Белая Лилия» и «Паруса».
Интересный объект появится в Лаишевском районе республики. Там будет построена «Маленькая Якутия». На территории объекта постараются передать образ якутского быта и культуры.
Самым масштабным проектом станет туристический комплекс «Рахат» в Зеленодольском районе. На территории комплекса расположатся пляж, рыболовный клуб, спа-комплекс, а также спортивные площадки и кафе.
Отмечается, что все проекты были одобрены членами Инвестиционного совета.
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