В Татарстане появятся шесть новых туристических мест с горнолыжным курортом,пляжем и спа-комплексом

Шесть туристических объектов появятся на территории пяти районов Татарстана. Фото: Пресс-служба президента РТ

В Татарстане появятся сразу шесть новых масштабных туристических объектов. Об этом стало известно на заседании Инвестиционного совета республики.

О проектах рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Так, в Бугульминском районе появится курорт «Карабашское море». Там появится новый горнолыжный курорт, а также гостиница и гостевые дома.

В селе Красный Бор Агрызского района откроется гостиничный комплекс. Кроме отеля планируется появление открытой террасы с бассейном и банный комплекс.

Сразу два глэмпинг-парка появится в Татарстане. Они расположатся в Менделеевском и Зеленодольском районах республики и получат названия «Белая Лилия» и «Паруса».

Интересный объект появится в Лаишевском районе республики. Там будет построена «Маленькая Якутия». На территории объекта постараются передать образ якутского быта и культуры.

Самым масштабным проектом станет туристический комплекс «Рахат» в Зеленодольском районе. На территории комплекса расположатся пляж, рыболовный клуб, спа-комплекс, а также спортивные площадки и кафе.

Отмечается, что все проекты были одобрены членами Инвестиционного совета.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram