Владимир Путин удостоил высоких наград четырех жителей Татарстана

Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале правовой информации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 декабря на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина на награждении ряда граждан за их заслуги. Среди них оказались и четверо жителей Татарстана.

Это зам руководителя аппарата главы Татарстана Игорь Савельев. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он удостоился ордена «Дружбы». Также в данный список попала руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина. Ей предстоит получить медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме этого, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили зав отделением нейрохирургии РКБ Татарстана Тимур Бикмуллин зав кафедрой внутренних болезней Казанского медуниверситета Рустэм Хамитов.

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