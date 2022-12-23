На строительство нового офиса «Газпром трансгаз Казань» потратят 10 миллиардов рублей

Эти деньги компания изыщет в собственном инвестфонде. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В эту пятницу, 23 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание инвестиционного совета республики. На нем были рассмотрен и утвержден ряд проектов. Среди них было и строительство нового офиса «Газпром трансгаз Казань». Оно должно появиться на берегу озера Кабан в столице Татарстана по улице Салимжанова. По сути, речь идет о возведении не одного здания, а целого административного комплекса.

Это будут три 15-этажные башни с многоуровневой подземной парковкой и современным абонентским пунктом для потребителей. На реализацию этого проекта понадобится порядка 10 миллиардов рублей. Эти деньги найдет в своем инвестфонде сам «Газпром трансгаз Казань».

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