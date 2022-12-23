Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильной гололедице на дорогах и ветре до 17 м/с на 24 декабря

Во время гололедицы нужно быть осторожными не только автомобилистами, но и простым пешеходам. Фото: Валерий ШАХОВ

Вечером в пятницу, 23 декабря, а также ночью и утром последующего за ней дня на территории республики местами ожидается туман. Но это еще не все погодные сюрпризы на этих выходных.

В субботу, 24 декабря, все так же местами прогнозируется сильный юго-западный, южный ветер с порывами до 17 м/, на дорогах сильная гололедица и снежная каша, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

Также, по его данным, в регионе в этот выходной день температура воздуха будет достигать +3 градусов. На следующий день – в воскресенье, 25 декабря, должно чуть похолодать – днем от +1 до -4 градусов. Но при этом в Татарстан снова придут осадки – снег, в том числе и мокрый, иногда сильный. Ветер не утихнет, и в порывах будет достигать скорости до 17 м/с, на дорогах сохранится сильная гололедица.

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