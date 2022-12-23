ВТБ открыл мультиформатный офис в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой

ВТБ перезапустил в новом формате офис в Казани. Отделение открыто в Казани по адресу ул. Мира, д. 33 (пос. Дербышки) на крупной автомобильной магистрали, соединяющей город и Высокогорский район Татарстана. Новое отделение – третья мультиформатная точка ВТБ в Татарстане.

В офисе более эффективно организовано пространство. Отделение выполнено в совершенно новом дизайне, а удобная мебель и персональные зоны для обслуживания клиентов располагают посетителей к приятному общению с клиентскими менеджерами. Зона обслуживания организована без постоянно закрепленных мест за сотрудниками. Менеджеры с ноутбукам встречают посетителей и приглашают в одну из удобных и свободных локаций. В отделении также предусмотрена закрытая переговорная комната.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Обновлённый офис на улице Мира стал первым для Казани и третьим в республике мультиформатным отделением. Инновационное подразделение отвечает самым современным тенденциям в области сервиса. Мы перестроили внутреннюю организацию пространства, повысили удобство персонального обслуживания клиентов и эффективность работы отделения. Мы очень надеемся, что наши клиенты оценят по достоинству изменения, – прокомментировала вице-президент, управляющий ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

ВТБ одним из первых на банковском рынке внедрил современный стандарт мультиформатного офиса. Инновационный проект уже получил высокую оценку профессионального сообщества и стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».