В декабре рестораторы Казани зафиксировали снижение выручки на 15%

Начало года у заведений общепита в городе было динамичным и положительным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За месяц выручка кафе и ресторанов Казани снизилась на 15%. Одна из основных причин этого - снижение потребительского спроса, заявил журналистам глава представительства федерации рестораторов и отельеров в столице Татарстана Нурислам Шарифуллин.

Начало года у них было динамичным и положительным, но спустя пару месяцев в заведениях стал уменьшаться средний чек и поток посетителей. Летом ситуация улучшилась за счет турпотока, а в сентябре вновь начала ухудшаться.

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