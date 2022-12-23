В казанском парке «Черное озеро» открытие катка перенесли на три дня

Каток будет работать в техническом режиме. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту пятницу в Казани на территории парка «Черное озеро» должен был открыться каток, но из-за потепления это событие пришлось перенести. Так, выйти на лед в этом общественном пространстве города можно будет лишь через три дня – 26 декабря (понедельник). На катке будет работать прокат коньков – будет предложено порядка 400 пар. Если прийти со своим инвентарем, то платить ничего не надо.

Как отметили в мэрии Казани, в этот раз каток на территории парка «Черное озеро» имеет свою индивидуальную концепцию, главная тема которой «Отражение». Это противопоставление черного и белого. Так, основным элементом катка будет являться арт-объект «Черная арка» - отражение «Арки влюбленных».

Список и адреса казанских катков, а также стоимость проката коньков на них можно узнать по ссылке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram