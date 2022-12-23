До конца 2024 года в Татарстане планируют построить шесть «Метеоров-2020»

Для региона важно, чтобы судна были способны как можно раньше входить в навигацию и как можно позже ее завершать. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

До конца 2024 года в Татарстане собираются построить шесть скоростных пассажирских суден на подводных крыльях «Метеоров-2020» и одно судно проекта А-217. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Минтранспорта республики Фарит Ханифов.

По словам министра, для региона важно, чтобы судна были способны как можно раньше входить в навигацию и как можно позже ее завершать. Для этого, например, А-217 имеет повышенную проходимость.

Помимо всего этого, региону необходимо отремонтировать старые судна и дебаркадеры.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram