Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 декабря 2022 13:41

С 26 декабря на территории Йошкар-Олы вводится особый противопожарный режим

Это позволит снизить риск возгораний в праздничные дни
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На период действия режима запрещено проводить культурно-массовые мероприятия на объектах, которые нарушают требования пожарной безопасности.

На период действия режима запрещено проводить культурно-массовые мероприятия на объектах, которые нарушают требования пожарной безопасности.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 26 декабря по 9 января на территории Йошкар-Олы будет действовать особый противопожарный режим. Это необходимо для того, чтобы снизить риск пожаров в новогодние праздники, сообщают в администрации города.

На период действия специального режима запрещается:

- проводить культурно-массовые мероприятия на объектах, которые нарушают требования пожарной безопасности и несут угрозу для жизни и здоровья людей;

- запускать на объектах отдыха, общепита, в культурно-развлекательных учреждениях, в местах массового скопления людей салюты и иных виды огневых эффектов;

- продавать пиротехнические изделиями у общеобразовательных учреждений (не ближе чем 100 метров).

Кроме того, в праздники в столице Марий Эл будут организованы дежурства правоохранителей в местах массовых мероприятий, а также проведены внеплановые проверки для пресечения торговли пиротехническими изделиями в неположенных местах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram