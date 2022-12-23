С 26 декабря на территории Йошкар-Олы вводится особый противопожарный режим

На период действия режима запрещено проводить культурно-массовые мероприятия на объектах, которые нарушают требования пожарной безопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 26 декабря по 9 января на территории Йошкар-Олы будет действовать особый противопожарный режим. Это необходимо для того, чтобы снизить риск пожаров в новогодние праздники, сообщают в администрации города.

На период действия специального режима запрещается:

- проводить культурно-массовые мероприятия на объектах, которые нарушают требования пожарной безопасности и несут угрозу для жизни и здоровья людей;

- запускать на объектах отдыха, общепита, в культурно-развлекательных учреждениях, в местах массового скопления людей салюты и иных виды огневых эффектов;

- продавать пиротехнические изделиями у общеобразовательных учреждений (не ближе чем 100 метров).

Кроме того, в праздники в столице Марий Эл будут организованы дежурства правоохранителей в местах массовых мероприятий, а также проведены внеплановые проверки для пресечения торговли пиротехническими изделиями в неположенных местах.

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