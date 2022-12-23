В Татарстане эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в два раза

В 82% случаев у татарстанцев выявляется именно свиной грипп. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане продолжает отмечаться значительный рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. За неделю этот показатель вырос на 41%. Эпидемический порог превышен вдвое, заявила журналистам замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, в 82% случаев гриппа у татарстанцев выявляется именно свиной грипп. Что касается коронавируса, то количество заболевающих им за неделю увеличилось на 15%, но эта цифра пока не вызывает опасений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram