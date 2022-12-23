В структуре Минобразования Чувашии появится должность заместителя министра

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В структуре Министерства образования Чувашии появится должность начальника Управления по молодежной политике, который также будет иметь статус заместителя главы ведомства. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель республики Олег Николаев.

По его словам, одной из задач региона на ближайшее время станет усиление системы государственной молодежной политики.

- Все это должно быть направлено на обеспечение каждого ребенка возможностью найти свою траекторию развития, реализовать себя, претворить идеи, сделать это полезным для людей, вовлечь в этот процесс как можно больше людей, - отметил Николаев.

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