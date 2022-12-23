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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:21

В структуре Минобразования Чувашии появится должность заместителя министра

Он также будет иметь статус начальника Управления по молодежной политике
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Кто займет этот пост, пока не сообщается.

Кто займет этот пост, пока не сообщается.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В структуре Министерства образования Чувашии появится должность начальника Управления по молодежной политике, который также будет иметь статус заместителя главы ведомства. Об этом в своем telegram-канале рассказал руководитель республики Олег Николаев.

По его словам, одной из задач региона на ближайшее время станет усиление системы государственной молодежной политики.

- Все это должно быть направлено на обеспечение каждого ребенка возможностью найти свою траекторию развития, реализовать себя, претворить идеи, сделать это полезным для людей, вовлечь в этот процесс как можно больше людей, - отметил Николаев.

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