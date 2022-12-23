Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер», посетил «Дом вдали от дома» в Казани

Фото: бесплатный семейный дом благотворительного фонда «Семья вместе»

Владимир Чагин, руководитель команды «КАМАЗ-мастер», посетил бесплатный семейный Дом и поздравил маленьких пациентов ДРКБ МЗ РТ с наступающим Новым Годом.

Ежегодный визит Владимира Чагина стал уже доброй традицией. В канун Нового Года Владимир Геннадьевич поздравляет детей и дарит подарки - «маленькие сладкие камазы», которые специально были разработаны командой «КАМАЗ-мастер».

Фото: бесплатный семейный дом благотворительного фонда «Семья вместе»

- Загруженные конфетами машинки мы привезли с собой, в этом камазике вас ждем приятный Новогодний подарок. Предмет нашей гордости-гоночные автомобили, которые мы сами разрабатываем, испытываем и выступаем на них, - с такими словами Владимир Геннадьевич дарил детям сладкие подарки.

Жители Дома стали первыми, с кем Владимир Чагин поделился победой в номинации «Команда года Республики Татарстан в 2022 году».

Команда «КАМАЗ-мастер» – по итогам ралли «Дакар-2022», состоявшегося в январе в Саудовской Аравии, команда завоевала золотой, серебряный и бронзовый трофеи грузового зачета, единственная в России заводская команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте. Дети были в восторге от того, что смогли потрогать и разглядеть поближе настоящий кубок победителя.

Многие взрослые и дети активно следят за деятельностью Владимира Чагина, и в этот вечер они смогли задать интересующие вопросы про ралли «Шелковый путь» и узнать начало карьерного пути спортсмена. Никто не остался равнодушным и все с интересом слушали истории.

Для некоторых встреча с руководителем «КАМАЗ-мастер» стала первым и незабываемым событием. Каждый смог сфотографироваться с известным гостем и получить заветный автограф.

Фото: бесплатный семейный дом благотворительного фонда «Семья вместе»

Знакомства с известными людьми Татарстана положительно влияют на настроение и психоэмоциональное состояние детей, что способствует скорейшему выздоровлению.