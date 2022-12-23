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23 декабря 2022 11:16

Экс-игрок казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров подписал контракт с «Металлургом»

Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время
Адель МУХАМЕДОВ
За клуб из Магнитогорска хоккеист продолжит выступать под 69-м номером. Фото: ak-bars.ru

За клуб из Магнитогорска хоккеист продолжит выступать под 69-м номером. Фото: ak-bars.ru

Как стало известно «Комсомолке», бывший форвард казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров станет игроком «Металлурга». О подписании контракта клуб из Магнитогорска должен объявить в ближайшие часы.

Напомним, по некоторым данным одной из причин ухода форварда из «Ак Барса» был конфликт с экс-тренером команды Олегом Знарком.

В нынешнем сезоне в активе Бурмистрова 3 (1+2) балла в 26 матчах регулярного чемпионата. За «Металлург» хоккеист продолжит выступать под 69-м номером.

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