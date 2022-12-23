С начала зимы с улиц Казани вывезли снега в три раза больше, чем годом ранее

С начала зимы с улиц Казани вывезли 311 тысяч тонн снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала зимы с улиц Казани вывезли 311 тысяч тонн снега. Для сравнения – за такой же период в 2021 году было вывезено лишь 108 тысяч тонн снега. Об этом 23 декабря градоначальнику Ильсуру Метшину рассказал руководитель местного Исполкома Рустем Гафаров.

По его словам, декабрь выдался сложным из-за чередования сильных снегопадов и ледяных дождей, что приводило к гололеду на дорогах. По данным Гидрометцентра Татарстана, с начала декабря в столице республики выпало свыше 60 миллиметров осадков, что составило 121% от месячной нормы.

Напомним, ранее Гафаров раскритиковал подрядчиков за плохую уборку тротуаров в Казани. Он потребовал улучшить противогололедную обработку.

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