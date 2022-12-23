Экс-начальник ИК №3 в Татарстане признан виновным во взятке и превышении полномочий

Свой срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Экс-начальник исправительно колонии №3, которая располагается в селе Пановка Пестречинского района, Александр Мелешенко признан виновным во взятке и превышении полномочий. Верховный суд Татарстана приговорил его к четырем годам колонии общего режима, а также лишил звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в госорганах в течение двух лет.

Напомним, изначально Мелешенко обвиняли в получении от осужденных 46,5 тысячи рублей якобы на нужды колонии и 148,5 тысячи рублей за покровительство. Также ему вменяли злоупотребление полномочиями, но после признали это только превышением полномочий.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram