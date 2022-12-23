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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:01

27 декабря в Казани пройдет новогодняя донорская акция

Горожане смогут сдать кровь и и войти в регистр доноров костного мозга
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Стать донором крови могут совершеннолетние горожане весом более 55 килограмм.

Стать донором крови могут совершеннолетние горожане весом более 55 килограмм.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 27 декабря, в Республиканском центре крови на проспекте Победы пройдет донорская акция, приуроченная к Новому году. Она будет проводиться с 8:00 до 12:00, сообщает «Добрая Казань».

Сдать кровь смогут совершеннолетние горожане весом более 55 килограмм. К противопоказаниям среди прочего относятся ВИЧ-инфекция, онкология, повышенная температура тела, операции и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Для того, чтобы стать донором, нужно пройти регистрацию. Казанцы могут также войти в регистр доноров костного мозга.

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