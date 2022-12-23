30 декабря в Чебоксарах выйдет в рейс ретро-троллейбус

Отследить движение троллейбуса можно будет с помощью приложения «Умный транспорт». Фото: администрация Чебоксар

30 декабря по улицам Чебоксар будет курсировать ретро-троллейбус. Салон украсят праздничной мишурой и гирляндой. Внутри вместе с пассажирами будут кататься Дед Мороз и Снегурочка.

Троллейбус будет следовать по маршруту №1 с 8:00 до 17:30. Отследить его движение позволит приложение «Умный транспорт», сообщает администрация города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние праздники 2022-2023 в Чебоксарах: программа мероприятий, куда сходить

Администрация Чебоксар представила программу на новогодние праздники 2022-2023 (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram