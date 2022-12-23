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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:31

Жителям Набережных Челнов предложили самим решить, нужен салют в новогоднюю ночь или нет

Для этого власти запустили в соцсетях публичный опрос
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На данный момент большинство горожан выступают против пиротехнического шоу.

На данный момент большинство горожан выступают против пиротехнического шоу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Набережных Челнов могут сами решить, нужен ли им салют в новогоднюю ночь. Опрос, в котором горожанам предлагается принять участие, опубликован в группе администрации города в соцсети. Его итоги будут подведены 27 декабря.

Местные власти уверяют, что мнение населения будет определяющим при принятии решения о запуске или не запуске большого салюта ночью 1 января.

Под постом с опросом горожане уже написали, что хотели бы посмотреть на салют, но не на торжественный. Для создания праздничного настроения им достаточно скромного, утверждают они.

На данный момент в голосовании приняли участие около 500 человек, большинство из которых - 241 - проголосовали «против».

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