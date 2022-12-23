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НовостиСпорт23 декабря 2022 8:45

Нападающий Александр Бурмистров покинул казанский «Ак Барс»

Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Спортсмен может продолжить свою карьеру в «Северстали» Фото: ak-bars.ru

Спортсмен может продолжить свою карьеру в «Северстали» Фото: ak-bars.ru

В пятницу, 23 ноября, стало известно об окончательном уходе нападающего Александра Бурмистрова из казанского «Ак Барса». Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон, сообщают в клубе.

- Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции. Желаем удачи в дальнейшей карьере, - написали уже бывшие коллеги Бурмистрова.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что Бурмистров может перейти в «Северсталь». По некоторым данным одной из причин ухода спортсмена из «Ак Барса» был конфликт с экс-тренером команды Олегом Знарком.

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