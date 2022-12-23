В то же время госпитализация потребовалась 28 зараженным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 91 новый случай COVID-19, госпитализировали 28 зараженных и выписали 68 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 23 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 192 673 человек, 189 603 из которых выздоровели, а 2 008 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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