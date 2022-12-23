Из-за неосторожного обращения с огнем в Волжском районе Марий Эл погиб мужчина

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Ночью на 22 декабря в деревне Часовенная в Волжском районе вспыхнул частный дом. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, а после принялись разбирать сгоревшие конструкции. В процессе ими было обнаружено тело 47-летнего мужчины.

По предварительным данным, погибший проживал один. За неуплату у него было отключено электричество. Причиной пожар могло стать неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

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