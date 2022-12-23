На реставрацию Петропавловского собора в Казани направят еще 38,5 миллиона рублей

Работы должны быть завершены до мая 2024 года. Фото: Антон ПИКУС

В Казани на продолжение реставрационных работ в Петропавловском соборе направят еще 38,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в обязанности подрядчика войдут ремонтно-строительные работы, установка системы охранной и противопожарной сигнализации, системы силового электрооборудования и электроосвещения, часофикации, а также проведение отопления. Все это ему необходимо будет сделать до мая 2024 года.

Отметим, что реставрация собора началась в 2016 году. После завершения работ посетителям откроются уникальные исторические элементы живописи.

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