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НовостиОбщество23 декабря 2022 9:48

На реставрацию Петропавловского собора в Казани направят еще 38,5 миллиона рублей

Эти средства будут выделены из федерального бюджета
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Работы должны быть завершены до мая 2024 года.

Работы должны быть завершены до мая 2024 года.

Фото: Антон ПИКУС

В Казани на продолжение реставрационных работ в Петропавловском соборе направят еще 38,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в обязанности подрядчика войдут ремонтно-строительные работы, установка системы охранной и противопожарной сигнализации, системы силового электрооборудования и электроосвещения, часофикации, а также проведение отопления. Все это ему необходимо будет сделать до мая 2024 года.

Отметим, что реставрация собора началась в 2016 году. После завершения работ посетителям откроются уникальные исторические элементы живописи.

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