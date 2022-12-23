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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:16

23 декабря в Татарстане ожидаются потепление до +2 градусов и сильный ветер

В отдельных районах возможна метель, а на дорогах - гололедица
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Конкретно в Казани минусовых температур в пятницу не прогнозируется вовсе.

Конкретно в Казани минусовых температур в пятницу не прогнозируется вовсе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем в пятницу, 23 декабря, столбики термометров в Татарстане будут показывать от -1 до +2 градусов. При этом ожидается сильный югоо-западный ветр порывами до 17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.

Конкретно в Казани ожидается от 0 до +2 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют метель. На дорогах возможна гололедица.

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