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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 7:20

С начала 2022 года на железной дороге в Чувашии пострадали семь человек

Трое из них скончались
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Основная причина подобных трагедий - пренебрежение правилами безопасности.

Основная причина подобных трагедий - пренебрежение правилами безопасности.

Фото: Никита ПОЛЬКО

В период с января по ноябрь на железной дороге в Чувашии получили травмы семь человек, трое из которых в итоге скончались. В 2021 году за то же время произошло девять случаев травмирования, восемь - со смертельным исходом, сообщает Минтранспорта региона.

Основная причина подобных трагедий - пренебрежение правилами безопасности. Часто люди переходят пути в неустановленном месте или перед приближающимся поездом.

Чтобы такое не повторялось, на Горьковской железной дороге строятся пешеходные мосты, устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки, а в школах проводятся профилактические беседы.

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