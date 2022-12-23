Казань вошла в пятерку самых популярных городов России для новогоднего отдыха

В праздники гостей города ждет большая развлекательная программа. Фото: Антон ПИКУС

Казань заняла четвертое место в рейтинге самых популярных городов России для новогоднего отдыха. «Золото» взяла Москва, «серебро» - Санкт-Петербург, «бронзу» - курортная зона Большой Сочи, сообщает РИА Новости.

Следом за столицей Татарстана идет Нижний Новгород.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала большую программу праздничных мероприятий в Казани на Новый год 2023. Для жителей и гостей Казани подготовили концерты, вечеринки, спектакли, цирковые представления, соревнования.

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