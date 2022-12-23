Этот способ работает только в тех городах, где ТКО попадают на сортировку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Набережных Челнов предложили складывать мусор в два пакета. В один отправлять бумагу, картон, стекло, тетрапак, металл и пластик, а во второй - остальные коммунальные отходы. Таким образом сырье не загрязняется органикой.

- Этот способ работает только в том случае, если в вашем городе твердые коммунальные отходы (ТКО) попадают на сортировку. У жителей Набережных Челнов такая возможность есть, говорят в «Приволжской экологической компании».

По словам специалистов, в идале, конечно, нужно самим сортировать весь мусор, а вторсырье отправлять на переработку, но не у всех есть на это время.

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