На трассе М-5 в Татарстане из-за непогоды временно ограничили движение транспорта

На данное время информации о снятии ограничений не поступало. Фото: Александр ГЛУЗ

На ряде участков федеральной автодороги М-5 «Урал» в Татарстане временно ограничили движение автобусов, такси и грузового транспорта. Это связано с метелью, сильным ветром, обильным снегопадом и ограничением видимости, сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства.

С 20:20 22 декабря и ориентировочно движение было ограничено в Бугульминском районе на трех участках: с 1 239 по 1240 километр, с 1243 по 1245 километр и с 1253 по 1257,5 километр.

Ограничения также коснулись и Бавлинского района. Там речь идет об участке с 1 257,5 по 1 280 километр.

На данное время информации о снятии ограничений не поступало.

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