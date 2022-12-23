В Зеленодольском районе водитель на скорости выехал на встречку и попал в смертельное ДТП

Трагедия произошла на неосвещенном участке дороги. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Вечером в четверг, на автодороге «Йошкар-Ола - Зеленодольск» в Зеленодольском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Газель».

От полученных травм пассажирка «Славуты», находившаяся на переднем сиденье, скончался на месте. Водитель и еще двое его пассажиров были госпитализированы.

- ДТП произошло на неосвещенном участке дороги, - отмечают в МВД Татарстана. - Его обстоятельства выясняются.

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