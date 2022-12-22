Билялетдинов вернется на пост главного тренера казанского "Ак Барса"

Вместе с "Ак Барсом" Билялетдинов трижды становился обладателем Кубка Гагарина Фото: Ак Барс

Зинэтула Билялетдинов вновь возглавит казанский "Ак Барс". Об этом стало известно изданию "Спорт-Экспресс". Он заменит на капитанском мостике татарстанского клуба Олега Знарка, который покинул свой пост в начале декабря. Причиной стало неудачное выступление "барсов". На данный момент казанский клуб набрал лишь 45 очков и занимает 7 место в турнирной таблице.

Отметим, что Билялетдинов уже дважды возглавлял "Ак Барс". Он работал в Казани с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах.