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НовостиСпорт22 декабря 2022 15:57

В последнем матче в 2022 году УНИКС на выезде разгромил "Астану"

Казанцы позволили сопернику набрать лишь 41 очко
Рината СТРЕБКОВА
Казанцы завершили год яркой победой.

Казанцы завершили год яркой победой.

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Баскетболисты УНИКСа завершили 2022 год победой. В заключительном для себя матче казанцы на выезде играли против "Астаны". Поединок обе команды начали осторожно. Гости сделали ставку на защиту. Она и сработала. За первые 20 минут игры "Астана" смогла набрать лишь 19 очков. УНИКС же настрелял 33 балла.

Решающей стала третья четверть, которую казанцы выиграли 24:9. Четвертая десятиминутка превратилась в формальность, но УНИКС было не остановить. В итоге 79:41 в пользу команды из столицы Татарстана. Самым результативным игроком матча стал американский легионер УНИКСа Джален Рейнольдс. Он принёс команде 16 очков.

Свой следующий матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ УНИКС проведет 4 января. На своей площадке казанцы примут столичный МБА.