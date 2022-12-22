На территории Казанского Кремля представят перформанс «Мамыки»

Представление пройдет дважды. Фото: Мэрия Казани

До Нового года остаются считанные дни. В Казани уже активно начали проводить праздничные мероприятие. При этом, их число только увеличивается. Так, во дворе Присутственных мест Казанского Кремля готовятся представить перформанс «Мамыки».

«Мамык» в переводе с татарского языка означает вата. «Мамыки» – добрые сказочные герои. Они облачатся в белые мягкие костюмы и вместе с горожанами пойдут искать чудо-снег. В роли персонажей выступят актеры творческой студии Artlime.

Мероприятие намечено на 25 декабря. Начало в 15.00. Те, кто не сможет в этот день, смогут увидеть представление 2 января в 17.00.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram