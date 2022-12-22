В Татарстане 33-летний мужчина до смерти забил пенсионера ведром после совместной пьянки

ПОдозреваемого заключили под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

33-летнего жителя Татарстана подозревают в убийстве 67-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

По данным следствия, 19 декабря мужчины распивали алкоголь в доме потерпевшего в деревне Такмаково Актанышского района. В какой-то момент произошел конфликт. Хозяин дома начал выгонять гостя, но тот в ответ развязал драку. 33-летний мужчина начал избивать оппонента, в том числе ведром по голове. В результате от полученных травм потерпевший скончался. Злоумышленник поспешил скрыться.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Свою вину он признал, но лишь частично. В настоящее время подозреваемого заключили под стражу.

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