Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров раскритиковал подрядные организации за плохую уборку тротуаров в городе

Пешеходные зоны находятся в неудовлетворительном состоянии Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров на встрече с главами районов раскритиковал подрядные организации города за некачественную уборку тротуаров. По его словам, если состояние основных городских магистралей не вызывает вопросов, то состояние пешеходных дорожек и тротуаров далеко от идеала. Они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Гафаров потребовал от глав районов исправить замечания и привести пешеходные зоны в нормальное состояние.

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