Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 14:56

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров раскритиковал подрядные организации за плохую уборку тротуаров в городе

Он потребовал улучшить противогололедную обработку
Рината СТРЕБКОВА
Пешеходные зоны находятся в неудовлетворительном состоянии

Пешеходные зоны находятся в неудовлетворительном состоянии

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров на встрече с главами районов раскритиковал подрядные организации города за некачественную уборку тротуаров. По его словам, если состояние основных городских магистралей не вызывает вопросов, то состояние пешеходных дорожек и тротуаров далеко от идеала. Они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Гафаров потребовал от глав районов исправить замечания и привести пешеходные зоны в нормальное состояние.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram