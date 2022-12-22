Лучшими спортсменами Казани в 2022 году стали пловчиха и гимнаст

Церемония награждения прошла в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма Фото: Мэрия Казани

В Казани огласили имена лучших спортсменов 2022 года. Церемония награждения прошла в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Лучшими спортсменами столицы Татарстана стали участница юношеской сборной России по плаванию Софья Дьякова и гимнаст Даниел Маринов. В 2022 году они смогли пополнить коллекцию своих медалей. Дьякова выиграла международный турнир «Дети Азии», который прошел во Владивостоке, а также стала лучшей на домашнем для Софьи чемпионате России, который принимала Казань. Маринов завоевал более 20 призовых мест на крупнейших соревнованиях России, среди них чемпионат и Кубок страны.

Лучшим тренером 2022 года признали представителя СШОР «Первая» Радика Курмангалина, который, к слову, воспитал Даниела Маринова. Лучшей спортивной школой назвали спортшколу олимпийского резерва по водному поло. В номинации «Лучший молодой тренер» победу праздновал Ильнару Гизатуллину, тренеру по парусному спорту СШОР «Авиатор».

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