Словом года для Татарстана может стать "возрождение"

По мнению Марии Ефловой, в Татарстане чтут традиции, возрождают культуру и заботятся о будущем. Фото: Антон ПИКУС

Словом года для Татарстана могло бы стать "возрождение". Соответствующее заявление сделала профессор кафедры общей и этнической социологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

По ее мнению, в республике чтут традиции, возрождают культуру и заботят о будущем. Также регион богат историей. А 2022 год в Татарстане стал знаковым в плане возрождения культурного наследия.

- 2022 год - это год 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Был заложен памятный камень в основание новой Соборной мечети, - отмечает Ефлова.

Также свой вариант выдвинул и Государственный институт русского языка имени Пушкина. Они назвали словом года "наследие".

- Наша цель состояла в том, чтобы найти слово позитивного звучания и общественной поддержки, - заявили в группе института социальных сетях.

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