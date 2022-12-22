В Татарстане на Каме открыли ледовую переправу Покровское – Красный Ключ

Переправа будет работать в круглосуточном режиме. Фото: Александр НИКОЛАЕВ

В этот четверг, 22 декабря, между Елабужским и Нижнекамским районами на реке Кама было открыто движение по ледовой приправе Покровское – Красный Ключ, сообщает МЧС Татарстана.

- Въезд на данную переправу разрешен автомобилям весом до 3,5 тонн. Ее протяженность - 700 метров. Движение по данной ледовой переправе двухстороннее, ширина одной полосы 20 метров. За смену через нее могут проехать 200 автомобилей в смену. На переправе установлены необходимые дорожные знаки и шлагбаумы, - также отметили в ведомстве.

Работать ледовая переправа Покровское – Красный Ключ будет в круглосуточном режиме. На случай морозов на каждом из берегов там организованы пункты обогрева.

Напомним, что в этот четверг в Татарстане на реке Волга также открыли движение по ледовой переправе Старое Аракчино - Верхний Услон. Въезд туда также разрешен только легковым автомобилям весом до 3,5 тонн.

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